Daniel Radcliffe retrouve Tom Felton : Leurs fans deviennent fous !

Ils ont été ennemis à l'écran, mais à la ville, ils sont très amis. Tom Felton, qui incarne le bien fameux Drago Malefoy dans la saga Harry Potter, et Daniel Radcliffe, se sont retrouvés le vendredi 5 octobre 2018, sept ans après la fin de la franchise. De quoi exciter les fans de l'Elu...

Tom Felton, qui n'est jamais contre immortaliser des retrouvailles avec d'autres comédiens d'Harry Potter – le plus récent était Matthew Lewis, alias Neville Londubat – a assisté à une représentation de The Lifespan of a Fact, une pièce dont Radcliffe est la vedette. Cela valait bien une petite photo, et un mot doux à l'égard de son ancien partenaire de jeu. "Allez voir ça. Il est fantastique dans @lifespanofafact", écrit l'acteur britannique âgé de 31 ans.