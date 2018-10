Danse avec les stars 9 : Éliminé, Anouar Toubali critique les notes des jurés...

Le 6 octobre dernier, les téléspectateurs de TF1 étaient surpris de voir l'émouvant Anouar Toubali et sa partenaire Emmanuelle Berne se faire éliminer de Danse avec les stars 9.

Une semaine après sa grosse déception, le comédien de petite taille vu récemment dans Taxi 5 a décidé de dire tout ce qu'il pensait de l'émission en livetweetant le 3e prime time de l'aventure qui a précipité la sortie de Vincent Moscato. Il n'a par exemple pas hésité à remettre en cause la notation des jurés !

"Les notes dans DALS", a-t-il simplement publié ce samedi à 22h30 avant d'ajouter de nombreux smileys "mort de rire". Puis, après avoir salué la prestation de son ex-concurrent Terence Telle, Anouar (31 ans) en a remis une couche vers 23h30 sans toutefois viser la prestation de quiconque : "J'aime tellement cette émission mais là je ne comprends plus rien #DALS." A-t-il estimé, à l'instar d'autres internautes, que Lio était surnotée ? Impossible de le savoir.

Il y a quelques jours, Anouar Toubali avait commenté son élimination auprès de Télé Loisirs : "J'ai été hyper déçu. Ça m'a fait un choc. Je ne pensais vraiment pas partir aussi rapidement. Depuis que j'ai commencé l'aventure, tout le monde avait bon espoir pour moi et me disait que j'avais un bon niveau. J'ai fini par le croire", avait-il statué. Il avait également insisté sur Instagram le 7 octobre : "Ce n'est qu'un jeu... J'ai pas été victime de trucages comme j'ai pu le lire. Ma vie n'a pas démarré avec DALS et ne s'arrêtera pas avec DALS..."