Fauve Hautot très émue : Les mots touchants d'Alain Delon dans DALS

Samedi 13 octobre 2018, les candidats de Danse avec les stars saison 9 se sont déhanchés sur le parquet à l'occasion du troisième prime placé sous le signe de l'amour. Entre valses bouleversantes et rumbas torrides, les neuf stars en lice ont tout donné pour séduire le public et le jury, mais aussi leurs proches venus les soutenir. Après de nombreuses confidences sur leurs histoires personnelles, il y a une danseuse qui a eu la surprise de recevoir une dédicace toute particulière à son tour...

Il s'agit de Fauve Hautot. L'ancienne juge qui a récupéré sa place de danseuse cette saison fait équipe avec Terence Telle, le mannequin de 27 ans qui fait partie des révélations de la compétition. Après avoir époustouflé l'audience avec une samba énergique et pleine de "testostérone", comme le souhaitait Shy'm, Fauve Hautot a reçu un message d'Alain Delon pour son plus grand plaisir.

Dans une courte vidéo, l'immense acteur français est installé dans son bureau dans lequel sont dispersés des photos de lui-même. Il déclare alors tout son amour pour la jolie jeune femme de 32 ans. "Fauve, on me dit que le thème de l'émission aujourd'hui c'est l'amour et moi quand on me parle d'amour je pense à vous, pardonnez moi. Vous êtes fabuleuse Fauve, ne changez rien", avoue-t-il face à une Fauve Hautot à la fois heureuse et intimidée par cet élan d'amour. Quelle chance !