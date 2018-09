Fauve Hautot : Pourquoi elle a refusé d'être juge dans DALS 9

C'est le 29 septembre 2018 que TF1 donnera le coup d'envoi de la neuvième saison de Danse avec les stars. Pour cette nouvelle édition, Fauve Hautot laisse sa place de juge à Shy'm pour redevenir danseuse. La jeune femme de 32 ans avait noté les apprentis danseurs lors des trois dernières saisons de l'émission, qui sera désormais présentée par Camille Combal et Karine Ferri. Dès le premier prime, les téléspectateurs la retrouveront, cette fois-ci au bras d'un candidat.

Lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé 7 Jours, Fauve Hautot a accepté de revenir sur sa décision. "Je suis danseuse, c'est mon métier. J'ai adoré le rôle de juge, j'y ai appris beaucoup de choses, notamment à parler en public, ce qui n'est pas un exercice facile, a-t-elle confié. J'ai juste voulu me recentrer sur la danse. Cette discipline est dans mon corps. C'est une envie, tout simplement."

Fauve Hautot n'a pas eu peur de "reprendre son ancien poste" car Danse avec les stars est une émission "extraordinaire" : "Elle (l'émission, NDLR) m'apporte toujours autant d'adrénaline. Ce qui est fabuleux, c'est le live. Nous n'avons pas droit à l'erreur, il faut être performant, c'est une motivation supplémentaire." D'après nos confrères, la belle rousse est considérée comme "la personnalité la plus appréciée de DALS". Humble, elle a dévoilé les clés de son succès. "Peut-être parce que je suis gentille ! Je ne suis pas une personne compliquée. Je ne mens pas, je suis toujours droite et bien dans mes baskets. Quand je danse, je donne tout ce que je peux. Et comme je suis heureuse de faire cela, les gens le ressentent sûrement. Sur ce programme, j'ai carte blanche, je suis libre, et c'est aussi cela qui ressort", a-t-elle conclu.

Une interview à retrouver dans son intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, disponible le 24 septembre 2018 en kiosques.