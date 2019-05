Danse avec les stars : Le salaire mirobolant d'un candidat révélé

En 2012, Taïg Khris a participé à Danse avec les stars 3. Le sportif et entrepreneur de 43 ans a partagé l'aventure avec la danseuse professionnelle Denitsa Ikonomova. Il a notamment affronté Amel Bent, Lorie Pester ou Emmanuel Moire. Et il a fait un très beau parcours puisqu'il était arrivé jusqu'en finale.

Taïg Khris s'était incliné face à l'interprète de La Promesse et à celle de Ma philosophie. S'il n'a pas gagné la compétition, le sportif a remporté un beau chèque comme il l'a confié à Jordan de Luxe lors de son passage dans son émission, sur Voltage, lundi 20 mai 2019. Il a tout d'abord expliqué : "Ce que les agents de personnalités essaient de proposer au maximum, c'est que la personnalité, même si elle se fait éliminer au début, elle a le maximum d'argent. La chaîne, à l'inverse, va dire : 'On va vous donner un cachet à chaque émission.' Je me suis dit que j'étais là pour le challenge, donc j'ai demandé à recevoir de l'argent à chaque émission. Vu que j'ai été jusqu'en finale, j'ai eu le maximum."

Taïg Khris a ensuite révélé le montant de son cachet : "J'ai gagné autour de 110 000 euros. On ne peut pas dire le montant parce que les gens jugent." Fin janvier, c'est Vincent Moscato qui révélait son salaire pour Danse avec les stars 9, lors de son passage dans Les Terriens du samedi (C8). L'ex-joueur de rugby avait confirmé à Thierry Ardisson qu'il avait gagné pas loin de 100 000 euros.