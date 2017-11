Danse avec les stars : Robes des danseuses, dressing du jury... Révélations !

Le samedi sur TF1 est la soirée Danse avec les stars, un des shows les plus produits et regardés de France. Le magazine Télé-Loisirs s'est donc intéressé aux coulisses de l'émission et fait de croustillantes révélations.

Alors que l'on savait déjà que Lenni-Kim bénéficiait d'un régime spécial et que tout n'était pas diffusé en live, à présent c'est sur les tenues des danseurs et des jurés que l'on apprend certaines choses. Premièrement, Arielle Dombasle a fait une commande très spéciale. Comme ont pu le voir les téléspectateurs, la candidate éliminée jeudi portait des platform shoes lors des répétitions. Des créations conçues spécialement pour elle. "L'actrice-chanteuse aurait même commandé plusieurs paires à l'étranger", précise le magazine.

Autre information, les robes du soir n'appartiennent pas qu'au programme DALS français. Ces créations toutes cousues main tournent d'un pays à l'autre. D'autres sont réalisées par le créateur du Moulin Rouge, Pierre Annez de Taboada.

Du côté du jury, Chris Marques possède 250 vestes, toutes plus folles les unes que les autres. Une est même sertie de 20 000 pierres précieuses signées Swarovski.

Voilà pour les indiscrétions !