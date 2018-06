Dany Boon : Début de carrière aux États-Unis avec Jennifer Aniston !

Après Marion Cotillard ou Omar Sy, un autre acteur français s'apprête à tourner pour une production américaine. En effet, Dany Boon a été choisi pour intégrer le casting de Murder Mystery, une comédie policière pour Netflix dont les acteurs principaux sont les célèbres Jennifer Aniston et Adam Sandler.

Le pitch ? Un couple profite de ses vacances pour visiter l'Europe. Dans l'avion, ils font la connaissance d'un homme mystérieux qui les invite à une réunion familiale sur le yacht d'un milliardaire. Tout bascule quand leur hôte est assassiné : forcément, ils sont les premiers suspects.

"Cela suit un inspecteur d'Interpol qui enquête sur plusieurs meurtres. Le personnage est très marrant et, pour une fois, ce n'est pas un personnage de Français méchant", a confié Dany Boon dans l'émission radio Laissez-vous tenter, sur RTL. Espérons pour l'humoriste de 51 ans, qui réside à Los Angeles, qu'il connaîtra autant de succès avec ce nouveau projet qu'en France. Tout ce qu'il touche ici se transforme en or. On se souvient de l'énorme carton de son film Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, ou plus récemment de La Ch'tite Famille.

Outre le cinéma, Dany Boon s'apprête à remonter sur les planches à partir du 11 janvier 2019, au théâtre Antoine à Paris. Ses fans pourront l'applaudir sur scène dans la pièce Huit euros de l'heure qui suit l'histoire d'un couple vivant les mêmes malheurs que sa femme de ménage. À cette occasion, le comédien retrouvera l'actrice Valérie Bonneton, avec qui il a partagé l'affiche au cinéma dans Eyjafjallajökull, Supercondriaque et La Ch'tite Famille.