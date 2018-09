Daphné Bürki : Folle soirée en amoureux avec son fiancé Gunther Love

L'animatrice de France 2 et son champion du monde de air guitar se sont accordé une soirée musicale en amoureux, ce mercredi 19 septembre 2018. Daphné Bürki et Sylvain Quimène, alias Gunther Love, ont pris part à l'inauguration de la Spritz Piazza édition 2018 à Paris. L'occasion pour le couple d'afficher sa complicité entre deux représentations déjantées du groupe Airnadette.

Ses filles Hedda (11 ans) et Suzanne (5 ans) restées à la maison, la présentatrice de Je t'aime, etc a profité de la soirée en tête à tête avec son musicien, non loin de Bertrand Chameroy, du musicien Tété, de la comédienne de Scènes de ménages, Amélie Étasse ou encore du duo Ofenbach.

En octobre dernier, Daphné Bürki racontait à Télé Loisirs la demande en mariage pour le moins originale de son compagnon : "Mon amoureux m'a fait sa proposition de façon complètement folle. Il était sur scène en Finlande, pour un championnat du monde d'air guitar retransmis sur internet. Il s'est déshabillé et on a vu qu'il avait écrit en anglais sur son corps : 'Est-ce que tu veux te marier avec moi, Daphné'", s'est-elle souvenue. Je ne pouvais pas le joindre au téléphone, donc j'ai écrit 'oui' sur ma peau et j'ai posté la photo sur les réseaux sociaux."