Daphne Zuniga (Les Frères Scott) : À 56 ans, elle se marie avec son grand amour

Le 8 juin 2019, seule une trentaine de privilégiés a pu assister au mariage de Daphne Zuniga et David Mleczko. Deux jours plus tôt, la star de séries comme Les Frères Scott ou Melrose Place confiait au magazine People qu'elle préférait organiser une cérémonie en petit comité : "J'ai toujours eu la crainte d'avoir un trop grand mariage, qui m'aurait donné l'impression de jouer la comédie parce que j'ai été mariée à l'écran. Dans la vraie vie, je voulais que ce soit plus poignant et privé."

Daphne Zuniga a dit "oui" à son compagnon depuis douze ans dans une robe Nicole Miller. Il s'agit de sa première union, et de la seconde pour son époux, David Mleczko, cofondateur de la société de relations publiques Signature Green. En décembre 2017, Daphne Zuniga confiait au Huffington Post : "Ça m'a pris 25 ans pour trouver l'homme avec qui je suis maintenant, et le sentiment que je ressens à son égard est subtil, fort et incroyable."

C'est leur amie, l'auteure à succès Sharon Salzberg, qui a officié lors de la cérémonie. Très émue, Daphné aurait déclaré : "Sharon va lire nos voeux parce que nous ne pensons pas pouvoir y arriver sans nous effondrer." Après quoi, le couple a choisi le restaurant Oleana à Cambridge, dans le Massachusetts, pour régaler ses proches.

Il y a quelques jours, la star s'était confiée au magazine People à propos de son futur mariage : "C'est incroyable, je pleure tous les jours de joie. (...) Comment est-ce que ça peut être encore plus intense entre nous que ça ne l'était déjà ? Mais c'est le cas."

Félicitations aux jeunes mariés !