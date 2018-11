Daphne Zuniga : À 56 ans, la star de "Melrose Place" révèle être fiancée

À l'occasion de la prochaine diffusion d'un nouveau film de Noël sur la chaîne américaine Lifetime, A Christmas Arrangement, la comédienne de 56 ans s'est confiée sur ses habitudes familiales pour les fêtes de fin d'année : "Je viens d'une famille où nous sommes tous un peu séparés... Chaque année est une nouvelle aventure, a-t-elle affirmé. Allons-nous retourner dans l'Est pour être avec ma mère et ma soeur, ou est-ce que je vais rester ici avec mon père ? Mon fiancé a sa famille. (...) Je ne sais jamais où ça va se passer." Difficile donc de ne pas noter la référence à son "fiancé".

L'amour est là

Ces fiançailles surviennent alors que le couple se fréquente depuis près de onze ans. Dans un entretien rapporté par le Huffington Post en décembre 2017, l'activiste pour l'environnement avait évoqué son histoire d'amour : "Ça m'a pris 25 ans pour trouver l'homme avec qui je suis maintenant, et le sentiment que j'ai à son égard est subtile, fort et incroyable, avait-elle déclaré. Je le regarde et je souris. Mais je le regarde aussi en disant 'Peux-tu juste baisser la lunette des toilettes s'il te plaît ?'. Ce n'est pas parfait. Mais c'est là. L'amour est là."