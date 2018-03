Dave sur l'affaire Gilbert Rozon : "Si on me prouve par A+B que c'est vrai..."

En octobre dernier, alors que l'affaire Weinstein fait grand bruit, Gilbert Rozon est à son tour mêlé à un scandale. L'ex-juré de La France a un incroyable talent (M6) a en effet été accusé d'agressions sexuelles, de harcèlement et de viol par plusieurs femmes. Près de six mois plus tard, Dave, ami du producteur, prend sa défense au micro de RTL dans l'émission On refait la télé.

Dans des extraits exclusifs partagés par nos confrères de Télé Loisirs, le chanteur de 73 ans affiche son soutien à Gilbert Rozon. "Je n'imagine pas un instant qu'il ait violé qui que ce soit dans sa vie. Sinon ce ne serait pas mon ami, évidemment, lance-t-il alors. Donc, si un jour on me prouve par A + B que c'est le cas, je perdrai un ami et lui perdra beaucoup plus que moi."

En attendant, Dave confie avoir des nouvelles du producteur dans la tourmente. "On s'appelle, on s'envoie des textos, des WhatsApp. C'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de tendresse", confie-t-il. Et de défendre une nouvelle fois son ami : "Toutes les histoires qu'on lui reproche, il a des explications absolument pour tout."

Enfin, le chanteur, contacté par M6 pour remplacer Gilbert Rozon dans La France a un incroyable talent saison 13, indique qu'il ne "prendra jamais la place" du juré. "Parce que, jusqu'à nouvel ordre, Gilbert est un ami", conclut-il. Ce n'est pas la première fois que Dave prend publiquement position dans l'affaire. En décembre dernier, il confiait avoir dîné avec Gilbert Rozon et croire dur comme fer en son innocence.