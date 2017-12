Dave défend Gilbert Rozon : "J'ai dîné avec Gilbert..."

Dave est revenu sur ses propos.

"C'est difficile pour moi d'accepter d'être le remplaçant de Gilbert. En règle générale, j'ai toujours été du côté des femmes", confiait le chanteur de 73 ans à Télé Star à propos de l'affaire Gilbert Rozon, en novembre dernier. Mais, après un dîner avec son ancien collègue de La France a un incroyable talent, son avis a changé.

"J'ai dîné avec Gilbert, il est totalement défait. Mais il donne des explications à chaque accusation", a confié Dave au Parisien. Et de poursuivre : "Il n'a même pas encore été auditionné par la justice canadienne. J'espère de tout mon coeur, évidemment, que tout est faux. Si tout est faux, c'est le meilleur comédien que j'ai rencontré dans ma vie. Je le pense capable de plein de petites choses qui, dans ce climat actuel d'hystérie, peuvent passer pour une forme de harcèlement. Moi aussi, il m'est arrivé de taper sur les fesses d'une fille avec laquelle on travaille, ça m'est arrivé. Je savais que je n'aurais pas dû et je me suis excusé. Mais abuser de son pouvoir comme l'a fait Weinstein, honnêtement, ce n'est pas possible." Des propos qui devraient faire grand bruit.

Pour rappel, une dizaine de femme ont accusé Gilbert Rozon de harcèlement et d'agression sexuels. La production de La France a un incroyable talent et M6 ont donc pris la décision de ne pas diffuser les auditions. Seules les demi-finales et la finale ont été maintenues, le Québécois en bien entendu a été écarté.