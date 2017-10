Gilbert Rozon, accusé d'agression sexuelle, n'est "ni en état ni prêt" à parler

Gilbert Rozon n'est pas encore prêt à s'exprimer publiquement sur la terrible affaire qui le concerne.

Contacté par le journal canadien TVA Nouvelles, l'ancien juré de La France a un incroyable talent (M6), accusé de harcèlement et d'agression sexuels, a admis qu'il ne souhaitait pas commenter l'affaire malgré les nombreux témoignages qui l'accablent. "Je ne suis ni en état ni prêt", a-t-il écrit par SMS. De son côté, son ancienne femme Danielle Roy n'a pas non plus souhaité briser le silence et leurs trois fils "vivent la situation très difficilement" selon le média.

Pour rappel, une dizaine de femmes ont accusé Gilbert Rozon de harcèlement et d'agression sexuels. L'animatrice québécoise Julie Snyder a même porté plainte contre lui dimanche dernier. Après que l'affaire est devenue publique, le producteur de 62 ans a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il quittait ses fonctions de président du Groupe Juste pour rire, de commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal ainsi que de vice-président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il a ensuite revendu ses parts de la société Juste pour rire, dont le chiffre d'affaire s'élèverait à 84 millions d'euros. De son côté, M6 a fait savoir que le tournage de la 12e saison de La France a un incroyable talent reprendrait sans lui. Un soulagement pour Hélène Segara qui souhaitait que les candidats de cette édition ne soient pas pénalisés : "Show Must go on. Merci de votre soutien.... Nos Talents ont bossé dur pour avoir ce moment de Télé..."