Gilbert Rozon : L'animatrice Julie Snyder porte plainte pour agression sexuelle

Il y a quelques jours, une dizaine de femmes sont sorties de leur silence après que les médias ont annoncé que Gilbert Rozon était accusé d'harcèlement et agression sexuels. Et le week-end dernier, l'une de ses présumées victimes est allée encore plus loin comme l'a révélé le journal canadien TVA Nouvelles.

En effet, l'animatrice et productrice québécoise Julie Snyder (notamment vue au côté de Michel Drucker dans l'émission L'Été indien diffusée sur France 2, TVA et TV5 Monde en 2014) a porté plainte contre l'ancien juré de La France a un incroyable talent (M6) auprès de la police de Montréal, dimanche 22 octobre soir. "Julie a porté plainte contre Gilbert Rozon pour agression sexuelle. C'est tout ce que je peux mentionner pour le moment" a déclaré Louis Noël, directeur exécutif des Affaires corporatives de la société de production de l'animatrice de 50 ans.

De son côté, Julie Snyder a fait savoir sur Facebook que sa société de production ne collaborerait avec Juste pour rire, dont Gilbert Rozon était le président, qu'à une seule condition : "Comme vous je suis bouleversée, mes pensées vont aux victimes et, en tant que dirigeante de Productions J, je salue la position du producteur 'Groupe Phaneuf' et je l'endosse entièrement. Après avoir parlé avec les artistes que nous représentons et les membres de notre équipe de direction, nous avons pris la décision d'appliquer, chez Productions J, les mêmes mesures que celles instaurées par le Groupe Phaneuf. Productions J s'engage à ne plus collaborer avec Juste pour rire et Salvail & co. aussi longtemps que Gilbert Rozon et Éric Salvail seront actionnaires ou propriétaires de ces entreprises, Productions J n'acceptera plus de travailler avec ces compagnies."

Elle n'a en revanche pas souhaité donner des détails sur l'agression dont elle a été victime. Mais selon le journaliste québécois Félix Seguin, elle serait survenue "à Paris il y a 20 ans".