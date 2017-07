David Arquette : La mort de sa soeur Alexis, son plus grand chagrin

Devenu père pour la troisième fois le 8 mars dernier, David Arquette s'est brièvement confié à la Page Six pour évoquer le nouveau membre de la famille.

Avec son épouse Christina McLarty, l'acteur de 45 ans a effectivement eu un petit garçon, Augustus Alexis. Un prénom symbolique puisque le bébé a été baptisé en hommage à la soeur disparue du comédien, Alexis Arquette. La star transgenre (née Robert) s'est éteinte le 11 septembre 2016 à l'âge de 47 ans, des suites de complications liées au sida.

Moins d'un an après sa mort, David Arquette s'est donc rappelé le souvenir de sa soeur adorée, expliquant qu'il était très heureux d'avoir transmis son prénom à son plus jeune fils. Une consolation qui apaise progressivement son chagrin, lui qui a encore beaucoup de mal à se remettre de sa disparition. "Ma famille est heureuse de savoir que l'héritage d'Alexis se perpétuera. On garde son esprit vivant. Cela fait mal de parler d'elle parfois parce qu'elle me manque. Mais c'est plus grand que nous deux, et je pense toujours qu'elle est avec nous. Je la sens parfois", a-t-il déclaré.

Le petit Augustus Alexis est né six mois après le décès de sa tante qu'il n'a donc pas connue. Le grand frère du bébé, Charlie West (3 ans), connaissait en revanche Alexis Arquette. Tout comme la fille que l'acteur de Scream a eue avec son ex-épouse Courteney Cox, Coco (13 ans).