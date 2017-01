David Bowie : Quand l'icône a découvert que le cancer l'emportait...

Il y a un an presque jour pour jour que David Bowie s'est éteint. Trois jours avant sa mort, le chanteur de 69 ans publiait son dernier album intitulé Blackstar, ainsi que le clip très troublant de son morceau Lazarus. Dans la vidéo en question, le caméléon musical s'est mis en scène sur son lit d'hôpital, luttant contre la maladie, comme s'il présageait déjà son décès. Or, si l'on en croit le réalisateur du clip, Johan Renck, qui s'est confié dans un nouveau documentaire de la BBC consacré à l'icône, celui-ci ne serait pas aussi prémonitoire que l'on voudrait bien le croire...

D'après lui, Ziggy StarDust luttait contre le cancer depuis plus de 18 mois et il n'aurait appris l'issue fatale de son combat que lors du tournage de la vidéo. "J'ai appris un peu plus tard que la semaine du tournage était aussi celle où il a appris que c'était terminé... Ils ont mis un terme à ses traitements, ce qui voulait dire que la maladie avait gagné", a-t-il expliqué dans David Bowie : The Last Five Years, suite du documentaire réalisé par Francis Whately il y a trois ans. A ce moment-là, donc le clip était déjà dans la boîte.

Bien qu'il ne connaisse pas les réelles motivations du chanteur quant à la mise en scène de cette dernière vidéo, Johan Renck stipule qu'il serait plutôt inspiré du personnage biblique Lazarus, qui fait référence à Lazare de Béthanie. Dans la Bible, celui-ci est un proche de Jésus, qui meurt avant de ressusciter quatre jours plus tard. "Pour moi, il y a plus de parallèle avec l'aspect biblique, vous savez, cet homme qui renaît de ses cendres. Ca n'a rien à voir avec le fait qu'il soit malade", a-t-il ajouté.

Une hypothèse nuancée par Robert Fox, ami depuis plus de 40 ans avec David Bowie et producteur du clip de Lazarus. "Personne ne savait. Personne n'a ne serait-ce qu'imaginé qu'il se passait quoi que ce soit. Et puis, le lundi matin quand on s'est levé, la nouvelle est tombée aux infos. Je crois que c'est ainsi qu'il voulait que les choses se passent. Il a fait ça parfaitement", a-t-il assuré. Pas impossible donc que l'interprète de Heroes ait anticipé les choses pour que le rideau tombe sur lui, de façon magistrale.

Coline Chavaroche