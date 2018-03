David Bowie : Son fils Duncan Jones, fâché avec sa mère mais encouragé par Iman

Parions que le soutien d'Iman n'est pas anodin pour Duncan Jones. Le réalisateur de 46 ans a explosé dès son premier film, le primé Moon, en 2009. On lui doit ensuite Source Code (2011) et l'adaptation du jeu vidéo Warcraft. Ce film est sorti en mai 2016, quelques mois après la mort de son père, David. Duncan confiait au Daily Beast qu'il avait eu le temps de lui montrer une première version : "Je lui ai montré un premier montage et la plupart des effets spéciaux. (...) Il s'est toujours intéressé aux choses sur lesquelles je travaillais. Donc je lui ai montré ce que je faisais et il était très enthousiaste et heureux que je puisse faire ce que je voulais faire de ma vie."

Avec Mute, Duncan Jones raconte l'histoire d'un barman muet qui part en guerre contre les malfrats de sa ville pour retrouver sa compagne. Duncan Jones réunit devant sa caméra l'étonnant Paul Rudd, le très demandé Alexander Skarsgard (True Blood, Melancholia, Big Littles Lies) et Justin Theroux (The Leftovers, Mulholland Drive). Le film est actuellement disponible sur Netflix et Duncan Jones s'est félicité de son très bon accueil.