Alexander Skarsgard chauve : Le beau gosse de "Big Little Lies" n'est plus...

Aussi séduisant que terrifiant dans Big Little Lies, la série HBO aux huit Emmy Awards, Alexander Skarsgard n'a pas volé son trophée du meilleur acteur dans un second rôle de mini-série. Jeudi 26 octobre à New York, il faisait partie de la liste prestigieuse des invités de la maison française Louis Vuitton pour l'inauguration de son exposition Volez, Voguez, Voyagez. Mais sur le tapis rouge, gris perle pour l'occasion, le grand blond est apparu à moitié chauve, provoquant la surprise dans la foule de photographes.

Qu'est-il arrivé à la belle crinière blonde de celui qui incarnait il y a peu le très sexy vampire Eric Northman dans True Blood et un Tarzan brûlant au cinéma ? Alexander Skarsgard, celui que Nicole Kidman a embrassé sur la bouche aux Emmy Awards, a rasé le dessus de son crâne et laissé un collier de cheveux autour de sa nuque. Le moins que l'on puisse dire, vu son immense sourire, c'est qu'il était plutôt ravi de l'effet produit lors du photocall.

Ce n'est évidemment pas un choix stylistique, mais pour un rôle qu'Alexander a changé de tête. L'acteur tourne actuellement le drame The Hummingbird Project sur deux traders qui s'attaquent à leur ancien patron dans l'espoir de tirer des millions autour d'un deal en or. Skarsgard y donne la réplique à Salma Hayek et Jesse Eisenberg.

En tout cas, jeudi soir, il restait presque dans l'univers de son prochain film : après le Grand Palais à Paris, mais aussi Séoul cet été, l'exposition Volez, Voguez, Voyagez de Louis Vuitton s'ouvre à New York à l'American Stock Exchange, en plein coeur du quartier des affaires de Wall Street. Elle accueille les visiteurs de ce 27 octobre au 7 janvier 2018.