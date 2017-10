Nicole Kidman, son baiser à Alexander Skarsgard : Une explication embarrassante

Invitée sur le plateau du Graham Norton Show (BBC1) au côté de Colin Farrell, à qui elle donne la réplique dans Les Proies de Sofia Coppola, Bryan Cranston et de l'humoriste britannique Matt Lucas, Nicole Kidman a été félicitée par l'animateur du talk show pour le carton de la série Big Little Lies lors des Emmy Awards 2017. L'occasion aussi d'interroger Nicole sur ce fameux baiser à son partenaire à l'écran Alexander Skarsgard, devant son époux Keith Urban.

Graham Norton commence par évoquer le carton total de Big Littles Lies lors de la cérémonie avec pas moins de huit trophées. Et l'animateur n'a pas résisté à l'envie de montrer la photo de Nicole Kidman embrassant sur la bouche Alexander Skarsgard, de la manière la plus naturelle du monde, alors qu'il se rendait sur scène récupérer son prix du meilleur acteur dans un second rôle de mini-série, tandis que Keith Urban les observe en applaudissant sagement. L'image a fait le tour du monde. L'actrice est gênée mais tente de s'expliquer : "Je l'ai effectivement embrassé parce que... Vous devez comprendre que j'ai tout fait avec Alex." Voulant souligner leur intense collaboration, l'actrice fait ce choix de mots malheureux qui déclenche l'hilarité du public. "Très bien, je retire ce que j'ai dit. J'ai un époux fantastique, qui me soutient et que j'aime plus que tout au monde. Et j'ai donné ce baiser à Alex pour le féliciter parce qu'il est comme un 'mannequin'... Je veux dire, pas un mannequin." L'actrice australienne, qui a célébré ses 50 ans cet été, s'embourbe en comparant son partenaire au mannequin des vitrines de magasin. Personne ne comprend ce qu'elle peut bien vouloir dire. Elle abandonne alors toute tentative d'explication avec un sourire...

Dimanche 17 septembre au Microsoft Theater, à Los Angeles, se tenait donc cette 69e cérémonie des Emmy Awards qui récompensent le meilleur de la télévision. Big Little Lies, créé par David E. Kelly et coproduite par Nicole Kidman et Reese Witherspoon, a remporté huit trophées dans les catégories dédiés aux mini-séries : meilleure actrice pour Nicole, meilleur acteur de second rôle pour Alexander, meilleure actrice de second rôle pour Laura Dern, meilleur costumes, meilleure musique et meilleur mini-série, pour finir en beauté. Une seconde saison est envisagée par la chaîne HBO...