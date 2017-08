Nicole Kidman, 50 ans : Plus hot que jamais pour un shooting sublime et sexy

Elle ne cessera jamais de nous surprendre. Après une année 2017 grandiose, entre le succès de Lion, le carton à la télévision de Big Little Lies et les sorties de Top of the Lake et Les Proies, Nicole Kidman a encore frappé. L'actrice oscarisée est apparue sur une couverture pour le moins sexy réalisée pour l'édition du premier anniversaire du magazine australien Stellar. Sur la photo, elle porte une robe bustier Alexander Perry, debout dans une piscine, de l'eau jusqu'au dessus de la poitrine qu'elle cache de ses mains.

Sensuelle et glamour, Nicole Kidman avait réalisé ce shooting audacieux et sexy quelques semaines après avoir fêté ses 50 ans en juin. Dans l'interview qui accompagne ces beaux clichés, la star australienne se confie sur le fait de prendre de l'âge. "Je me dis juste : 'Très bien, c'est ma vie', et je suis extrêmement heureuse d'avoir 50 ans, assure l'ex de Tom Cruise aujourd'hui mariée au chanteur de country Keith Urban . C'est sûrement ce qui arrive avec les anniversaires quand on atteint un certain âge. On se dit juste : 'Bon, très bien, rebelote !'"

Se montrant peu préoccupée par ce passage symbolique, Nicole Kidman raconte n'avoir pas "fait une grosse fête". "J'avais juste envie d'être entourée de ma famille. Ma soeur est venue avec tous ses enfants et mon beau-frère. Keith Urban et mes filles étaient également de la partie. On a parlé à ma mère sur Skype parce qu'elle ne pouvait pas faire le déplacement, mais je suis ensuite retournée au pays et j'ai pu fêter ça en petit comité avec elle et mes amis les plus proches. Et la simplicité était de mise", a-t-elle assuré.

S'il est rare que Nicole Kidman pose dans un tel cadre, elle avait déjà donné dans le shooting osé. En 2012, elle était apparue seins nus dans une jupe très courte sur la couverture du magazine V. Deux ans plus tard, elle avait posé topless dans une campagne publicitaire sexy pour Jimmy Choo. Enfin, en 2015, elle était apparue sur une série de photos rétro et hot pour le magazine Interview.