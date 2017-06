Nicole Kidman : À nouveau primée après Cannes, en présence de Geri Halliwell

En juin, les fashion weeks font leur grand retour ! Elles seront cette fois consacrées aux nouvelles collections masculines pour les saisons printemps-été 2018. Le magazine Glamour UK a profité de la ferveur de l'événement pour honorer ses femmes de l'année. Nicole Kidman fait partie des heureuses lauréates...

Cannes, Jersey City, New York, Londres ! Nicole Kidman poursuit sa folle série de voyages, elle a posé ses valises dans la capitale britannique. Elle s'est rendue mardi soir (6 juin) à Berkeley Square, pour assister aux Glamour Awards 2017. La belle Australienne de 49 ans, qui portait une ravissante robe Erdem, a reçu des mains de l'auteur Kathy Lette le prix d'actrice de l'année.

L'autre star des Glamour Awards répondait au nom de Geri Horner, plus connu sous celui de Geri Halliwell ! Exquise en robe noire, l'ex-Spice Girl et maman du petit Montague (bientôt 6 mois) n'a pas remporté de prix mais elle a fait sensation à son arrivée aux jardins de Berkeley Square. Elle a également fait la rencontre du boxeur britannique et actuel champion du monde poids lourd Anthony Joshua.

Les actrices Anna Kendrick, Amy Poehler, Felicity Jones, Jennifer Hudson, Lily James, Rashida Jones et Ruby Rose, les chanteuses Alesha Dixon et Sophie Ellis-Bextor, ainsi que les mannequins Jourdan Dunn et Winnie Harlow étaient également de la partie.

Côté messieurs, l'ancien footballeur Frank Lampard, le présentateur télé James Corden, le chanteur et jeune papa Liam Payne (présent sans son épouse, Cheryl) et enfin le rappeur Stormzy ont assisté au défilé de bombes invitées par l'édition british du magazine Glamour.