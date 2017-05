Geri Halliwell : L'ex-Spice Girl rejoue une scène mythique, vingt ans après

Que de souvenirs pour Geri Halliwell ! L'ex-Spice Girl a interpellé ses anciennes partenaires de scène Victoria Beckham, Mel B, Mel C et Emma Bunton tandis qu'elle s'amusait au Renaissance Hotel St-Pancras de Londres cette semaine.

Sur sa page Instagram, Ginger Spice a publié une vidéo d'elle dans le fameux escalier où a été tourné l'inoubliable clip de leur tube Wannabe. "Vous vous souvenez de ça ?", a-t-elle demandé à la caméra avant de se mettre à courir et monter les marches pour reprendre la place qu'elle occupait au moment du tournage. "C'est là que j'étais", a-t-elle ajouté en prenant la pose avant d'exploser de rire.

Le vidéo-clip du girlsband le plus célèbre d'Angleterre est sorti il y a plus de vingt, mais il continue de battre des records puisqu'il compte à l'heure actuelle plus de 250 millions de vues sur YouTube. Vu l'engouement que les filles continuent de susciter, on comprend qu'elles planifient bientôt leur prochain retour sur scène.

L'année dernière, Geri, Emma et Mel B ont annoncé une grande tournée de retrouvailles ainsi qu'un nouvel album du groupe, reformé à trois sous le nom de GEM. Malheureusement, il semblerait que leur projet ait pris un peu de retard étant donné les bouleversements dans la vie personnelle et familiale des unes et des autres.

Au mois de janvier dernier, Geri a donné naissance à son deuxième enfant, un petit garçon prénommé Montague, fruit de son mariage avec le pilote automobile Christian Horner. De son côté, Mel B a dû faire face à une nouvelle moins réjouissante puisqu'elle a demandé le divorce à son mari Stephen Belafonte, qu'elle accuse de violences conjugales, extorsion et de chantage sexuel.