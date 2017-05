Liam Payne à coeur ouvert sur sa love story avec Cheryl Cole et la paternité

Après Zayn Malik, Louis Tomlinson ou encore Niall Horran et Harry Styles, c'est au tour de Liam Payne de voler de ses propres ailes. L'ancien One Direction a dévoilé cette semaine son tout premier single en solo, Strip That Down. En promotion pour son nouveau morceau, le chanteur de 23 ans n'a pu échapper aux questions sur sa vie privée, et notamment sur son idylle avec la jolie Cheryl Cole.

Malgré une différence d'âge de dix ans, le couple a accueilli son tout premier enfant, un petit garçon prénommé Bear, il y a deux mois. Un happy end pour les deux chanteurs entre qui tout n'était pas gagné d'avance. Rappelons que Liam Payne a fait la connaissance de l'ancienne star des Girls Aloud, pour la première fois, lors de son audition pour l'émission X-Factor quand il n'avait que 14 ans, il n'avait pas hésité à lui adresser un clin d'oeil tandis qu'il chantait les paroles de Fly Me to the Moon : "Embrasse-moi, bébé."

"J'ai toujours eu un coup de coeur pour elle. Quand je suis retourné à l'école le lendemain, mes amis se sont vraiment foutus de ma gueule, a-t-il avoué lors d'un entretien pour The Sun, avouant au passage qu'une chanson de son nouvel album lui était dédiée. C'est la retranscription d'une conversation que l'on a eue au téléphone une fois, alors qu'elle était sur le point de tout plaquer. C'était il y a longtemps et je me suis vraiment accroché, en lui disant de ne pas s'inquiéter et que ça allait marcher, qu'il fallait juste du temps."

Bien qu'il soit prompt à la confidence lorsqu'il s'agit d'évoquer leur rencontre, il est en revanche un sujet qu'il refuse d'aborder : c'est leur différence d'âge. "Elle n'aime pas trop parler de ça. On en discutera en privé", a-t-il avoué lors de l'émission de radio de Nick Grimshaw. Malgré les obstacles, le chanteur qui s'est dit pas trop fan du nouveau style musical de son ancien partenaire de scène Harry Styles, a bien fait d'insister puisque la belle Cheryl n'a désormais plus d'yeux que pour lui. En témoigne son récent tweet.

La paternité, c'est la folie...

"Liam Payne, Strip That Down (ps : je fais un test pour voir si les émoticones fonctionnent, ce n'est pas une demande personnelle)", a-t-elle ironisé sur Twitter. Les internautes en ont profité pour lui demander des nouvelles d'elle et son fils. "Tout le monde va bien. Bear est merveilleux sauf qu'il n'a fait pipi que sur moi et pas sur Liam. Je pense qu'ils ont passé un accord tous les deux", a-t-elle plaisanté.

Si l'interprète de Drag Me Down est sur le devant de la scène, sa chérie n'est pour sa part plus réapparue depuis l'accouchement et se consacre à son bébé. "À ce stade de la parentalité, c'est un peu la folie. Pour être honnête, c'est elle qui s'occupe de tout en ce moment parce qu'elle veut s'entraîner pour quand je ne serai pas là. Elle sait que je vais partir en tournée, donc ça va faire beaucoup de choses à gérer pour elle. C'est très dur. Je pensais qu'elle m'appellerait pour me dire qu'on devait prendre une nounou, mais non, c'est elle qui gère tout. Elle est vraiment exceptionnelle sur ce coup-là, je la remercie", a-t-il raconté. Pourvu que ça dure !

Coline Chavaroche