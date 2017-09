Nicole Kidman et Alexander Skarsgard s'embrassent : Coup de chaud lors des Emmy

Dimanche soir, c'est peu dire que la série Big Little Lies a été gâtée en remportant huit trophées dont ceux de meilleur actrice dans une mini-série (Nicole Kidman), meilleure mini-série (prix partagé entre tous les producteurs du show dont David E. Kelly, Nicole Kidman et Reese Witherspoon), meilleure actrice dans un second rôle (Laura Dern), meilleur réalisateur (Jean-Marc Vallée), meilleur casting ou encore meilleur acteur dans un second rôle, pour le géant suédois Alexander Skarsgard. Quand son nom a été annoncé vainqueur, l'acteur de 41 ans, que le grand public a découvert dans True Blood, Tarzan ou Melancholia de Lars Von Trier, a longé le premier rang et il est passé devant sa partenaire à l'écran : Nicole Kidman l'a accueilli en prenant son visage entre ses mains immenses et l'a embrassé sur la bouche tandis que son mari Keith Urban applaudissait tranquillement derrière elle.

La scène a fait réagir de nombreux internautes, sur un ton plutôt humoristique. Un bon nombre s'imaginant être à la place de Nicole Kidman et avoir la chance d'embrasser Alexander Skarsgard... D'autant que le bonhomme est célibataire depuis peu, séparé de la modeuse Alexa Chung après deux ans d'amour.

Dimanche soir, si Big Little Lies a tout raflé rayon mini-série, notons la sixième et historique victoire de Julie-Louis Dreyfus pour la série comique Veep, le carton de The Handmaid's Tale : la versante écarlate avec 8 trophées (dont ceux de la meilleure série dramatique et de la meilleure actrice dramatique pour Elizabeth Moss). Enfin, cette 69e cérémonie des Emmy fut marquée non seulement par son ton politique anti-Trump mais aussi par sa diversité. Ainsi, Donald Glover est le premier Afro-Américain à recevoir un Emmy pour la réalisation d'Atlanta (il a aussi reçu celui du meilleur acteur de comédie), Lena Waithe est la première lesbienne afro-américaine a recevoir un Emmy (partagé avec Aziz Ansari) pour le scénario d'un épisode de la comédie Master of None, et Riz Ahmed est le premier acteur d'origine pakistanaise à recevoir un Emmy, celui du meilleur acteur pour The Night of.

À noter que diffusée trop tard dans l'année, la dernière saison de Game of Thrones n'était pas éligible. Voici les principaux vainqueurs :

– Meilleure série dramatique : The Handmaid's Tale : la servante écarlate (Hulu)

– Meilleure comédie : Veep (HBO)

– Meilleure mini-série : Big Little Lies (HBO)

– Meilleur acteur dans une série dramatique : Sterling K. Brown, This Is Us (NBC)

– Meilleure actrice dans une série dramatique : Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale : la servante écarlate (Hulu)

– Meilleur acteur dans une série, comédie : Donald Glover, Atlanta (FX)

– Meilleure actrice dans une série, comédie : Julia Louis-Dreyfus, Veep (HBO)

– Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série : Riz Ahmed, The Night of (HBO)

– Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série : Nicole Kidman, Big Little Lies (HBO)

– Meilleur film de télévision : Black Mirror: San Junipero (Neftlix)