Nicole Kidman : A 49 ans, l'actrice rêve d'un autre enfant avec Keith Urban

A l'aube de la cinquantaine, Nicole Kidman ne renonce pas à son désir de maternité. Lors d'une récente interview pour The Mail On Sunday, édition dominicale du Daily Mail, l'actrice australienne a révélé qu'elle souhaitait agrandir encore sa famille. Rappelons que l'ex-femme de Tom Cruise a adopté deux enfants, Isabella et Connor (25 et 21 ans), lors de son premier mariage, avant d'avoir Sunday Rose et Faith Margaret (8 et 6 ans) avec son second mari Keith Urban.

"Être mère, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. De tout ce que j'ai vécu, c'est toujours d'avoir un enfant qui m'a le plus apporté, m'a fait changer et m'a rendue meilleure", a-t-elle commencé. Pourtant, la star du film Eyes Wide Shut a longtemps cru qu'elle ne pourrait pas concevoir d'enfant de manière naturelle.

"Les déceptions s'enchaînent et, fatalement, vous finissez par penser que vous n'allez jamais y arriver. Honnêtement, je pensais que je ne donnerais jamais la vie. Nous avons eu recours à une mère porteuse pour notre deuxième petite fille parce qu'on voulait tellement cet enfant qu'on en souffrait et que je voyais mes chances d'enfanter s'amoindrir de plus en plus. Et puis Faith est arrivée", a-t-elle ajouté.

Six ans plus tard, le couple qu'elle forme avec le chanteur country souhaite à nouveau être parent et s'entraîne pour. "Quand on a besoin d'un moment d'intimité, on dit aux filles que maman et papa ont besoin d'un moment bisou-bisou", a-t-elle précisé.

Nicole Kidman, qui a assisté ce week-end à la soirée Gold Meets Golden Event avec Rumer Willis et Simone Biles, espère bien que leur rêve se concrétisera cette année. "J'ai toujours un petit espoir que quelque chose m'arrive cette année. Keith et moi, nous adorerions avoir d'autres bébés. Ma grand-mère a accouché de ma mère à l'âge de 49 ans. Je serais tellement heureuse qu'il en soit de même pour moi", a-t-elle conclu. On le lui souhaite !

Coline Chavaroche