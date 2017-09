Emmy 2017 : Yvonne Strahovski, la sublime actrice, révèle une grande nouvelle

Malgré une carrière déjà longue, Yvonne Strahovski, révélée dans la comédie Chuck puis vue dans Dexter, participait à sa toute première cérémonie des Emmy Awards, dimanche 17 septembre à Los Angeles. Sur le tapis rouge du Microsoft Theatre, la sublime actrice de 35 ans a fait une sacrée révélation à nos confrères de E! News.

Interviewée avant la cérémonie, Yvonne Strahovski a d'abord évoqué son rôle glaçant dans la série qui a tout raflé lors de ces Emmy 2017 : The Handmaid's Tale : la servante écarlate. Puis la conversation avec le reporter de E! News est devenue plus intime puisque l'actrice a révélé son mariage avec son petit ami de longue date, Tim Loden. L'intéressé la rejoint alors et explique au micro que la cérémonie s'est déroulée cet été durant une vague de chaleur. "Mais on y est arrivé, on a même pu danser. C'était fantastique", confie le jeune marié. Yvonne révèle alors que le mariage a eu lieu au Nord de la Californie près d'un lac : "On a sauté tout habillé en costume et dans ma robe dans le lac pour se rafraîchir. Il faisait tellement chaud, mais on s'est beaucoup amusé."