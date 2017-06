David Caruso méconnaissable : Le héros des "Experts : Miami" se laisse aller

On se souvient de David Caruso comme du chef des Experts : Miami, celui qui partait à la poursuite des plus grands criminels de Floride sans jamais quitter ses lunettes de soleil. Un rôle qui lui allait à la perfection mais qu'il a été contraint d'abandonner en 2012 lorsque la chaîne CBS a choisi de stopper net la série policière en raison de ses coûts de production trop élevés. Une décision tombée après le tournage du dernier épisode de la saison 10 qui n'avait rien d'une fin, laissant les fans d'Horacio Caine frustrés et déçus.

Depuis qu'il ne joue plus les Experts, David Caruso se montre très discret, n'apparaissant qu'en de rares occasions, le plus souvent avec sa famille comme le 12 juin dernier. L'acteur américain de 61 ans a été vu à l'aéroport de Los Angeles accompagné de ses deux enfants, Paloma (9 ans et demi) et Marquez (né en 2005), tous deux nés de son mariage avec Lisa Marquez qui a pris fin en 2009.

Très loin du look soigné d'Horacio Caine et de sa silhouette affûtée, David Caruso s'est laissé aller. En plus d'avoir pris de nombreux kilos, l'acteur ne prend plus soin de son apparence. Cheveux longs, tongs portées avec des chaussettes, le plus célèbre roux du petit écran n'impressionne plus.

Si David Caruso ne s'est pas reconverti avec succès après la fin des Experts, certains de ses anciens collègues ont été plus chanceux, à l'instar d'Adam Rodriguez. Celui qui a incarné le personnage d'Eric Delko entre 2002 et 2012 a rejoint l'équipe d'Esprits criminels après le départ de Shemar Moore qu'il n'a jamais eu la prétention de vouloir remplacer.