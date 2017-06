Esprits criminels – Adam Rodriguez : "Je ne prends pas la place de Shemar Moore"

Il y a un an, les fans de la série américaine Esprits criminels apprenaient qu'Adam Rodriguez serait le successeur de Shemar Moore. Une annonce qui a bien sûr fait grand bruit, surtout auprès des téléspectatrices.

Succéder à la star de la fiction qui a démissionné pour se consacrer à d'autres projets et fonder une famille n'a pas été chose facile. "Je sais que les fans adorent Shemar et son personnage. J'ai donc ressenti une certaine pression", confie le comédien à Télé Star. Heureux d'avoir repris ce rôle pile après l'arrêt des Experts : Miami, série dans laquelle il incarnait Eric Delko, l'homme de 42 ans a tout de même tenu à dire que remplacer Shemar Moore ne signifiait pas l'imiter : "Je ne prends pas sa place. Shemar a travaillé dur pendant onze ans pour établir ce lien avec le public. Et il a largement contribué au succès d'Esprits criminels."

Heureux dans son travail, Adam Rodriguez l'est aussi dans sa vie privée. Sa deuxième fille, Georgie Daye, est née il y a quelques mois. Sans détour, il a accepté de raconter les coulisses de l'accouchement. "Quand ma femme m'a dit qu'elle souhaitait accoucher à la maison, j'étais le premier ravi. Nous avons été assistés d'une sage-femme. Il y avait aussi ma fille de 3 ans, Franckie, ma mère et ma belle-mère. Aider ma femme à accoucher fut une expérience aussi intense que merveilleuse et magique", a confié le papa sexy.

Si Adam Rodriguez a la chance d'avoir intégré la bande d'Esprits criminels, nous venons d'apprendre qu'un comédien du show avait été renvoyé. Il s'agit de Damon Gupton qui incarne Stephen Walker, le remplaçant de Thomas Gibson.