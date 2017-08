David Douillet marié à Vanessa : Dîner, musique, invités... tous les détails !

David Douillet s'est marié pour la troisième fois, le samedi 19 août à la mairie de Certines, dans l'Ain, avec sa compagne Vanessa Carrara. Une cérémonie dans un cadre bucolique dont il dévoile les coulisses pour Gala.

À 48 ans, et malgré deux précédents mariages, David Douillet ne s'est pas montré réticent à l'idée de renouveler l'expérience. L'ex-député du parti Les Républicains, battu aux dernières législatives, a beau avoir combattu à l'Assemblée nationale en 2013 le droit pour les couples de même sexe de s'unir pour la vie, il ne voyait pour lui-même aucune objection à l'idée de passer la bague au doigt de sa chérie Vanessa... Après un court passage à la mairie où il a été uni par le maire Éric Thomas, le couple est sorti au son des cors de chasse, une activité qu'affectionne l'ancien judoka.

Les festivités se sont ensuite poursuivies devant une centaine d'invités réunis dans le joli domaine du château d'Epeyssoles, devant un étang baigné par le soleil, pour l'échange des voeux. Très émue, Vanessa, arrivée au bras de son père au son de Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley, avait préparé son discours, dans lequel elle a rappelé quelques souvenirs amusants – "merci de m'avoir fait pleurer avec simplement des pâtes carbo" –, alors que David Douillet y est allé à l'impro. "Ce mariage était le dernier petit lien à nouer pour que notre vie soit parfaite", a-t-il confié à Gala. Pendant le dîner, les convives ont notamment eu droit à du poulet de Bresse, un choix de la mariée originaire de la région, concocté par Georges Blanc. Fière de ses terres, Vanessa avait aussi choisi leurs tenues chez des commerçants de la région. Elle avait ainsi opté pour une robe bustier avec des strass sur les conseils de sa mère ainsi que des badauds qui faisaient leur marché et l'ont vue à travers la vitrine de la boutique !

Le couple va passer quelques jours à Venise en amoureux mais fera un plus grand voyage de noces plus tard, avec tous les enfants. David Douillet est le papa de Myriam et Jérémie (25 ans et 26 ans, fruits de son premier mariage), Christopher (qu'il a reconnu dix ans après sa naissance) et Matteo (19 ans, né de sa précédente union, avec son ex-femme Valérie). De son côté, Vanessa est la maman d'Agathe (6 ans) et Romane (8 ans). Les jeunes mariés ont aussi une petite fille en commun, Blanche (11 mois).

Toujours conseiller régional en Ile-de-France et qui est investi dans son entreprise Double D, David Douillet étudie des pistes de reconversion professionnelle alors que Vanessa, ancien hypnothérapeute, compte ouvrir une société de conseil en entreprise.

Plus de détails et des photos dans Gala, en kiosques le 23 août 2017.

