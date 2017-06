David Ginola montre son swing et répand sa bonne humeur

La sixième édition de la Mapauto Golf Cup s'est tenue sur les superbes golfs de Cannes Mandelieu & Valescure du 8 au 10 juin. Une manifestation sportive au profit de nobles causes, comme celle de la fondation Arthritis. Au cours de la soirée d'ouverture, cette organisation a ainsi pu présenter ses missions et son rôle dans le monde de la recherche sur les maladies articulaires et, le dernier jour, elle a empoché un très beau chèque de 96 500 euros !

De nombreuses personnalités ont répondu à l'invitation des organisateurs, parmi lesquelles, l'ancien footballeur devenu animateur David Ginola et le golfeur français Victor Dubuisson. Le premier est le parrain de cette édition, heureux de pouvoir braquer les projecteurs sur cette initiative. Le second est l'ambassadeur Mapauto, distributeur exclusif Land Rover et Jaguar, à qui il a semblé tout naturel d'être présent pour cet événement incontournable. Les deux hommes étaient ravis de participer à l'aventure pour leurs amis Jordan et Harold Bakalian, dirigeants de Mapauto.

Qui d'autre a-t-on pu croiser sur le green de la Mapauto Golf Cup ? Christophe Dugarry, Antoine Kombouare, Marco Simone, Sonny Anderson, Clément Grenier, Alison Willmann, Olivier Girault, Jérôme Alonzo, Stéphane Porato, Fred Dehu, Eric Roy, Alain Boghossian, Abdel Benazzi, Olivier Dacourt, Astrid Bard et bien d'autres encore. Ces passionnés de golf ont ainsi pu profiter d'une compétition avec 120 participants et de soirées comme celle au Clos de Roses qui était doublée d'une vente aux enchères caritative.