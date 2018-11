David Guetta, 51 ans, exhibe son corps musclé au côté de sa chérie Jessica Ledon

David Guetta est en forme, en très grande forme ! Lundi 19 novembre 2018, le DJ démarrait la semaine en douceur en s'offrant une journée détente et ensoleillée sur une plage de Miami. Entouré d'un groupe d'amis dont l'homme d'affaires Gianluca Vacchi, l'interprète du tube Don't Leave Me Alone était également accompagné de celle qui partage sa vie depuis plus de trois ans, la jolie Jessica Ledon (25 ans).

Complices et très amoureux, les tourtereaux ont multiplié les gestes tendres sur la plage. Entre deux baignades, le duo a profité de la journée pour jouer avec son adorable boule de poils, un bulldog qui n'a presque pas quitté les bras de son maître, lorsqu'il n'était pas en train de se prélasser sur un transat au côté de sa maîtresse.

Alors qu'il vient de célébrer ses 51 ans (il est né le 7 novembre), le père d'Elvis et Angie (respectivement âgés de 14 et 11 ans, qui sont les enfants qu'il a eus avec son ex-femme Cathy Guetta) n'a pas l'air de prendre une ride. Mieux, il affiche une silhouette musclée et bien entretenue qui devrait faire des envieux. Et il n'est visiblement pas le seul à faire régulièrement du sport : il n'y a qu'à voir les abdos de Jessica Ledon pour comprendre qu'elle n'est pas non plus là pour plaisanter...