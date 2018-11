David Guetta fête ses 51 ans : Le tendre message de sa chérie Jessica

"Joyeux anniversaire mon amour ! C'était très tentant de poster cette vidéo dans laquelle tu ne connais pas tes tables de multiplication et penses que 7x9 fait 49, mais je me suis dis que de suivre ton post avec des photos topless était plus approprié, a-t-elle écrit non sans humour. Tu es amour et lumière dans la vie de chacun, surtout la mienne ! Je t'aime très très très fort."

Le DJ français avait pour sa part partagé avec ses quelque 8 millions de fans sur les réseaux sociaux : "Merci à mes parents de m'avoir donné la vie, à mes enfants et leur mère pour tout le bonheur. Merci à mon incroyable petite amie et mes merveilleux amis de mettre un sourire sur mon visage tous les jours. (...) J'ai 51 ans aujourd'hui et la vie est belle."