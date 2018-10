David Guetta : La raison pour laquelle il passe plus de temps avec ses enfants

Invité hier soir de l'émission 20h30 le dimanche, sur France 2, David Guetta a été questionné sur la mort de son confrère, le jeune DJ suédois Avicii. Si ce n'est pas la première fois que l'artiste français évoque avec tristesse la mort de son ami, cette fois il a confié avoir pris une décision après ce drame.

"La mort d'Avicii, ça nous a tous fait beaucoup réfléchir, et moi aussi. On ne vit jamais pour soi-même en fait parce qu'on a toujours un truc à faire, une échéance, quelque chose qui est indispensable car sinon on manque une occasion extraordinaire, un artiste exceptionnel qui veut travailler avec nous, un concert qui va être extraordinaire qui va changer notre carrière... Il y a un moment, on s'occupe plus de sa famille, de soi-même. Moi, la mort d'Avicii, ça m'a fait réfléchir et changer ma vie", a-t-il expliqué à Laurent Delahousse.

David Guetta a poursuivi en expliquant que, malgré le succès planétaire, il ralenti le rythme. "J'avais déjà anticipé, une année en arrière, et je passe plus de temps avec mes enfants", a-t-il ajouté. L'artiste, en couple avec Jessica Ledon, est le papa de Tim Elvis (14 ans) et Angie (11 ans), nés de son mariage terminé avec Cathy Guetta.