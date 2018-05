Mort du DJ Avicii : Son suicide confirmé, les détails glauques révélés...

Âmes sensibles, s'abstenir... Le toujours très bien renseigné site américain TMZ, dévoile ce mardi 1er mai 2018 la cause véritable de la mort du DJ Avicii, de son vrai nom Tim Bergling. Alors que la famille de l'artiste avait publié un communiqué troublant laissant entendre qu'il s'était suicidé, nos confrères confirment l'information et donnent des précisions.

Selon TMZ, Avicii s'est suicidé en se tranchant les veines grâce aux éclats de verre d'une bouteille cassée. Selon plusieurs sources proches, l'auteur du tube planétaire Wake Me Up aurait lui-même brisé une bouteille de vin avant d'utiliser un éclat pour se couper les veines, provoquant ainsi une importante hémorragie, qui lui a été fatale... Le site précise toutefois qu'il y a un flou sur où le DJ s'est précisément coupé sur le corps, deux sources évoquant les veines du cou (veines jugulaires) alors qu'une autre nie fortement et parle des veines du poignet. Cette triste révélation vient donc confirmer le suicide de l'artiste, âgé de seulement 28 ans et dont le corps sans vie a été retrouvé le 20 avril 2018 à Mascate, au sultanat d'Oman, où il passait des vacances.

Avicii luttait depuis des années contre un état dépressif et une addiction à l'alcool. Le jeune homme, qui avait été opéré en 2014, avait annoncé son retrait de la scène deux ans plus tard. Depuis sa mort, on a appris qu'il avait fait d'importantes donations à des associations et qu'il avait retrouvé l'amour auprès de l'actrice et mannequin Tereza Kacerova, laquelle a révélé qu'ils avaient un projet de bébé...

Thomas Montet