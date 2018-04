Mort d'Avicii, un suicide ? Les mots troublants de sa famille...

Avicii est mort le 20 avril 2018 à Mascate, capitale du Sultanat d'Oman, nouvelle destination à la mode du Moyen-Orient. L'artiste suédois, DJ et producteur, avait 28 ans seulement. Son décès a soulevé une vague immense de tristesse parmi les artistes mais aussi en Suède, jusqu'à la famille royale puisqu'il avait joué au mariage du prince Carl Philip. Après deux autopsies, les causes de son décès sont connues mais n'ont pas été rendues publiques. La famille d'Avicii, de son vrai Tim Bergling, vient de publier un second communiqué de presse. Entre les lignes, on devine que l'artiste se serait suicidé...

Ce communiqué a été publié via le magazine américain Billboard. Il a été écrit à Stockholm le 26 avril 2018 : "Notre cher Tim était un chercheur, une âme artistique fragile qui recherchait des réponses à des questions existentielles. C'était un perfectionniste qui voyageait, travaillait dur, sur un chemin qui l'a conduit dans une situation de stress extrême. Quand il arrêté de tourner [en 2016 pour raisons de santé, NDLR], il voulait trouver un équilibre dans sa vie, être heureux et capable de faire ce qu'il aimait le plus, de la musique. Il a vraiment lutté avec ses interrogations sur le Sens, la Vie, le Bonheur. Il ne pouvait plus continuer. Il voulait trouver la paix." La lettre de sa famille se poursuit ainsi : "Tim n'était pas fait pour cette industrie dans laquelle il s'est retrouvé. C'était un garçon sensible qui adorait ses fans mais il évitait les projecteurs. Tim, tu seras à tout jamais aimé et tu nous manqueras. La personne que tu étais et ta musique te garderons en vie. Nous t'aimons." Le message est signé : "Ta famille."

Avicii est le fils de Klas Bergling et de l'actrice Anki Lidén. Il a deux frères, David Bergling et Anton Körberg, et une soeur Linda Sterner. Mardi 24 avril, la famille publiait un premier communiqué : "Nous aimerions vous remercier pour le soutien et les mots adorables à propos de notre fils et frère. Nous sommes tellement reconnaissants vis-à-vis de chaque personne qui a aimé la musique de Tim et qui garde de précieux souvenirs de ses chansons. Merci pour toutes les initiatives visant à rendre hommage à Tim, les rassemblements publics, les cloches qui font résonner sa musique, les hommages à Coachella et les minutes de silence à travers le monde."