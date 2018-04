Carl Philip et Sofia de Suède pleurent Avicii qui avait joué à leur mariage

Aux quatre coins du monde, des fans aux stars de la musique en passant par la famille et les anciennes compagnes d'Avicii, tout le monde a rendu hommage au DJ de 28 ans mort le 20 avril dans des circonstances pour l'heure bien mystérieuses. Le prince Carl Philip de Suède et son épouse Sofia, sont eux aussi sortis du silence.

C'est par le biais d'un communiqué que les époux ont réagi à la mort d'Avicii, de son vrai nom Tim Bergling. "Nous avons eu de la chance d'avoir pu le connaître et l'admirer comme un artiste et dans la vie, il a rendu notre mariage inoubliable avec sa musique incroyable. Nos pensées les plus chaleureuses vont à sa famille", ont-il déclaré. En effet, le DJ, à qui on doit le tube mondial Wake Me Up, avait accepté de se produire à leur mariage le 13 juin 2015. Quelques mois auparavant, il avait été contraint de se retirer de la scène pour des problèmes de santé liés à l'alcool et qui avaient nécessité une opération. Il y a deux ans, l'artiste annonçait d'ailleurs qu'il mettait fin à ses tournées, pour se contenter de composer de la musique en studio.

Interrogé par NRJ depuis sa maison de Los Angeles, Avicii avait dit le plus grand bien du séduisant prince : "J'ai rencontré Carl Philip à Ibiza, où nous passions du temps et nous avons traîné et parlé ensemble à plusieurs reprises. Il est carrément cool et c'est réellement un mec bien ! Et humble."

En Suède, un rassemblement en mémoire du DJ a été organisé samedi 21 avril. Sur la place Sergel de Stockholm des milliers d'anonymes se sont ainsi réunis et ont dansé aux sons des musiques d'Avicii, rapporte Billboard.