Mort du DJ Avicii : La piste criminelle écartée, la famille refuse de parler...

Saurons-nous un jour la cause de la mort du DJ suédois Avicii, de son vrai nom Tim Bergling ? Face aux interrogations des fans du populaire artiste, sous le choc de sa mort soudaine, la police du sultanat d'Oman - pays où il a été retrouvé mort le 20 avril 2018 - a consenti à dire quelques mots...

Le corps du célèbre DJ Avicii, à qui l'on doit le tube Wake Me Up, a été autopsié deux fois et les enquêteurs ont écarté toute piste criminelle dans la cause du décès, a indiqué samedi à l'AFP une source au sein de la police omanaise. "Nous confirmons qu'il n'y a aucune piste criminelle retenue pour la mort", a déclaré cette source sous couvert d'anonymat. Si on ne connaît donc pas le motif, il semblerait que la police de Mascate, la capitale de ce pays du Golfe où son corps sans vie a été retrouvé, a "toutes les informations sur la mort" du DJ mais "refuse de les rendre publiques pour des raisons de confidentialité" à la demande de la famille. Lors de l'annonce de la mort d'Avicii, son agent avait indiqué qu'aucun autre communiqué sur son décès ne sera fait...

Le site TMZ.com a affirmé que le frère de l'artiste, David, s'est toutefois rendu le jour même à Mascate afin de retracer les derniers jours de son cadet, qui avait quitté son chic hôtel une semaine avant d'être retrouvé mort.

Si la piste criminelle est donc écartée, des questions se posent. Le jeune homme, qui avait des problèmes d'alcool souffrait-il de dépression ? Ou aurait-il succombé à d'autres problèmes de santé, lui qui avait annoncé son retrait de la scène il y a deux ans ? Nul doute que la vérité finira par éclater.

Thomas Montet