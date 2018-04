Mort du DJ Avicii : Son frère se rend à Oman, sa famille veut des réponses...

Le site américain TMZ.com affirme que David Bergling, le frère aîné d'Avicii (de son vrai nom Tim Bergling), s'est rendu au sultanat d'Oman, où son frère a trouvé la mort vendredi 20 avril 2018, à 28 ans. Il espère pouvoir obtenir des réponses sur la mort suspecte de l'artiste...

Alors que la mort d'Avicii a été annoncée par son agent et par sa famille dans un communiqué tombé en fin d'après-midi, David Bergling serait arrivé en début de soirée à Mascate, au sultanat d'Oman, dans le but d'éclaircir les circonstances de la mort du DJ. Il a pris une chambre dans un hôtel de la capitale situé à seulement 15 minutes à pied de Muscat Hills Resort, où logeait son frère pendant ses vacances. TMZ diffuse des photos d'Avicii, tout souriant avec des fans au bord de la piscine du chic complexe et, selon les témoins sur place, celui à qui on doit le tube Wake Me Up, semblait "dans un bon état d'esprit" peu avant sa mort...

Selon la presse suédoise, Avicii aurait cependant quitté Muscat Hills Resort la semaine avant sa mort et son frère David chercherait donc à retracer le parcours du DJ dans les jours qui l'ont précédée. Cette affaire est donc très mystérieuse alors même que les problèmes de santé de l'artiste refont surface. En 2014, on apprenait qu'il souffrait d'alcoolisme et avait été contraint de se faire opérer et de quitter la scène. Le musicien Nile Rodgers, qui a plusieurs fois travaillé avec Avicii, a ainsi raconté à l'Associated Press qu'il craignait que les problèmes de boisson du jeune homme aient pu avoir eu raison de lui. Il a ainsi souligné que lors d'un concert en 2016, Avicii avait joué en étant ivre... Suite à son décès, une ancienne compagne lui a rendu hommage ainsi que les stars de la musique.

Thomas Montet