Mort d'Avicii : La famille brise enfin le silence...

Alors que la lumière n'est toujours pas officiellement faite sur les causes de la mort d'Avicii, le DJ suédois de 28 ans retrouvé mort ce vendredi 20 avril à Mascate, au Sultanat d'Oman, sa famille s'exprime enfin.

Dimanche 22 mars, son demi-frère Anton Körberg a été le premier membre de la famille à sortir du silence. "Merci à tous les gens incroyables autour de moi pour vos gentils mots dans ce moment difficile. Vous êtes merveilleux. Je vous aime !", a-t-il écrit sur Facebook. La soeur d'Avicii, Linda, avait également posté sur les réseaux sociaux une photo de la fratrie Bergling-Körberg en guise d'hommage à son frère décédé.

Mais lundi 23 avril, c'est la famille Bergling – à savoir ses deux parents, ses deux frères et sa soeur – qui a publié un communiqué. "Nous aimerions vous remercier pour le soutien et les mots adorables à propos de notre fils et frère. Nous sommes tellement reconnaissants vis-à-vis de chaque personne qui a aimé la musique de Tim et qui garde de précieux souvenirs de ses chansons, peut-on lire. Merci pour toutes les initiatives visant à rendre hommage à Tim, les rassemblements publics, les cloches qui font résonner sa musique, les hommages à Coachella et les minutes de silence à travers le monde."

Il n'y aura donc pas un mot sur les circonstances de la mort tragique du jeune DJ. Selon le site d'information people américain TMZ, le second frère d'Avicii, David Bergling, s'est rendu dès vendredi soir à Mascate pour tenter de comprendre les causes du drame. Ce dimanche, sans plus de précisions, la police d'Oman disait avoir "toutes les informations sur la mort" du DJ, mais refusait de les rendre publiques "pour des raisons de confidentialité" à la demande de la famille.

Pendant ce temps-là, les fans continuent d'échafauder des hypothèses tout en pleurant leur idole. Quelques jours avant la mort d'Avicci, Netflix avait mis en ligne un documentaire qui prend aujourd'hui des allures tristement testamentaires. Dans ce long métrage de 95 minutes intitulé Avicii: True Stories et réalisé par Levan Tskitishvili, une caméra suit le DJ pendant quatre ans et permet de découvrir qui se cache derrière Avicii. Il s'agit d'un film "brutalement honnête" selon son auteur, dans lequel l'artiste fait face à ses démons, l'alcool, mais aussi la peur de la médiatisation et le stress. "Les fans étaient super heureux et moi j'étais super mal. Les concerts n'en finissaient pas. Quand j'avais envie de taper dans les murs, je m'arrêtais deux mois mais je n'arrivais pas à me détendre en pensant aux nouveaux concerts qui approchaient", confie-t-il notamment face caméra.

Au magazine Billboard, un de ses amis DJ, Laidback Luke, a confié avoir eu un mauvais pressentiment en le voyant en pleine descente aux enfers. "À un moment, j'ai vu mon pote entrer dans le club des 27 comme ceux de la musique et du cinéma qui sont morts à cet âge. Ça semble horrible mais c'est la vérité et je ne peux pas expliquer le sentiment d'intense frustration que j'ai ressenti", a-t-il déclaré, faisant référence à Amy Winehouse, Jim Morrison et autres Kurt Cobain, tous décédés à 27 ans.

Enfin, dernier élément qui a son importance, TMZ a relayé une photo prise jeudi 19 avril sur laquelle on peut voir Avicii, verre à la main et entouré de deux amis, sourire à la caméra alors qu'il se détendait sur un yacht à Mascate.