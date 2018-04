Mort du DJ Avicii : Tereza Kacerova révèle leur relation et évoque un bébé !

Sur Instagram, Tereza Kacerova, mannequin de 25 ans originaire de République tchèque, a posté une longue lettre adressée au DJ Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, dans laquelle elle lui rend hommage. La jeune femme, également actrice, affirme qu'elle était en couple avec l'artiste au moment de sa mort survenue en avril 2018 et qu'ils avaient l'intention de fonder une famille !

Tu n'étais pas là pour m'attendre

Pour une surprise, c'est une surprise ! Alors qu'Emily Goldberg et Racquel Natasha, deux anciennes compagnes d'Avicii, se sont manifestées après sa mort pour lui rendre hommage, voilà qu'une autre jeune femme sort du bois. Tereza Kacerova, que l'on n'avait encore jamais vue publiquement aux côtés du regretté DJ, a posté plusieurs photos et vidéos sur son compte Instagram pour prouver leur relation amoureuse tenue secrète. Surtout, elle prend la parole... "Cher Tim, j'ai passé ces derniers jours à attendre de me réveiller, à attendre que quelqu'un me dise que c'était une sale plaisanterie, une horrible erreur. Je pense que j'ai finalement accepté le fait que je ne te reverrai véritablement plus jamais. (...) Le jour de ta mort, je suis allée chez toi [il avait une demeure à Los Angeles, NDLR] pour te sentir autour de moi. Je suis restée sous ta douche pendant des plombes et quand j'en suis sortie pour aller dans la chambre, tu n'étais pas là à m'attendre. Tu n'étais pas assis en plein milieu du lit, adossé à cet horrible oreiller gris", écrit-elle, donnant volontairement des détails.

Le prénom de notre fille devait être Serafina

Tereza Kacerova est la maman d'un petit Luka, né d'une histoire passée, et elle n'a pas manqué de soutenir qu'Avicii était très proche de son fils, partageant notamment des photos du musicien et de l'enfant. "J'avais l'habitude de te dire que Luka ne connaîtrait pas une vie sans toi. Maintenant, j'espère surtout qu'il se souviendra d'une vie AVEC toi", écrit-elle. Et d'ajouter : "À chaque fois que je pense à quelque chose que l'on ne va pas terminer ensemble, je ressens une douleur physique dans mon coeur. (...) Je n'arriverai jamais à te convaincre qu'il faudrait prénommer notre fille Serafina." La demoiselle voulait donc avoir un enfant avec Avicii...

Tereza Kacerova a aussi brièvement expliqué pourquoi leur relation amoureuse n'était pas connue du grand public. "J'ai toujours insisté pour tenir notre relation amoureuse privée car je voulais que ce soit la nôtre et seulement la nôtre, je ne voulais pas faire partie de toute cette folie. Mais je me disais que si je devais en informer le monde, ce ne serait que si j'étais enceinte de notre enfant. Ohh comme ce plan a mal tourné", ajoute-t-elle.