David Hallyday et Laura Smet : Leur dernier moment avec Jade et Joy

En avril dernier, Laeticia Hallyday avait évoqué pour la première fois "l'abandon" que vivent douloureusement ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) depuis que leurs frère et soeur aînés, David Hallyday et Laura Smet, les ont assignées en justice dans la bataille autour de l'héritage laissé par Johnny. Dans le détail, la veuve du regretté rockeur avait ainsi révélé que ses beaux-enfants n'avaient plus jamais pris de nouvelles de leurs petites soeurs depuis l'enterrement de Johnny, en décembre 2017 à Saint-Barthélemy, malgré les nombreuses "promesses" qu'ils leur avaient faites.

"Après l'enterrement [la dernière fois que Jade et Joy ont vu David et Laura, c'était aux obsèques à la Madeleine, puisqu'elles n'ont pas assisté à l'enterrement à Saint-Barth', NDLR], David et Laura ont promis à mes filles de les protéger, d'être là pour elles, de les appeler à Noël, de venir nous voir en février à Los Angeles, de passer du temps avec nous. Rien de tout cela ne s'est produit et on a fini, mes filles et moi, assignées par mes beaux-enfants. Les belles promesses de Saint-Barth' n'ont pas été tenues. Jade et Joy en souffrent aujourd'hui. Elles réclament des nouvelles de leur frère et de leur soeur", avait-elle confié à l'hebdomadaire Le Point.

Laura et David ont été extrêmement gentils avec les filles

Six mois plus tard, à l'occasion de la sortie dans les bacs de l'ultime album du Taulier, Mon pays, c'est l'amour (déjà certifié disque de platine !), Laeticia Hallyday révèle les coulisses de la dernière réunion de Jade, Joy, David et Laura dans un long entretien vérité adressé à Paris Match. C'était quelques heures seulement après l'enterrement de Johnny. À l'issue de la cérémonie, Laeticia avait organisé "un repas à la maison" pour célébrer la vie du chanteur. Famille et proches amis étaient conviés à la Villa Jade, et Laeticia avait également invité David et Laura. "[Ils] n'ont pas voulu venir. (...) Je leur ai alors demandé si on pouvait aller les voir à leur hôtel, afin que Jade et Joy puissent les serrer dans leurs bras, en dehors de la cérémonie, dans un moment plus intime. Laura et David ont été extrêmement gentils avec les filles", a-t-elle expliqué, avant d'évoquer à nouveau toutes les promesses que les aînés ont faites à leurs petites soeurs. "Les filles avaient besoin de leur frère et de leur soeur. Elles ont vécu ça comme un abandon", a-t-elle réitéré.

Voilà donc pile dix mois aujourd'hui que Jade, Joy, David et Laura Smet ne se sont pas vus. Dans son entretien à Paris Match, Laeticia Hallyday est aussi longuement revenue sur la bataille médiatico-judiciaire qui l'oppose à ses deux beaux-enfants. Si elle espère trouver un accord avec eux, elle a également assuré que ce ne serait pas à n'importe quelles conditions, mais elle essayera malgré tout de respecter autant que possible les dernières volontés de Johnny.

