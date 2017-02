David Trezeguet et Beatriz Villalba : Couple stylé, main dans la main, à Milan

C'est un couple que l'on ne s'attendait certainement pas à voir surgir au crépuscule de la Fashion Week de Milan... Pour la présentation de sa collection automne-hiver 2017-2018, Trussardi a pu compter parmi ses spectateurs sur un duo qui se fait rarissime en public : David Trezeguet et Beatriz Villalba. D'autant plus inespéré qu'on a pu les croire divorcés...

Né en France de parents argentins, c'est en Italie que le champion du monde 98 et champion d'Europe 2000 avec les Bleus vit depuis sa retraite sportive en 2015, devenu ambassadeur de la Juventus de Turin, club auquel il a consacré dix années de sa carrière. Si ce n'est donc pas une réelle surprise de l'apercevoir dans la capitale lombarde, fief des deux Milan du Calcio, c'est en revanche un plaisir, contre toute attente, de le retrouver main dans la main – comme en 2011 – avec Beatriz, mère de leurs deux enfants : Aaron (17 ans cette année), qui se fait un nom dans la boxe thaï, et Noraan, (9 ans cette année). En 2012, à l'époque où "Trezegol" était parti jouer dans le championnat argentin, portant le maillot de River Plate dans la ville de son enfance (Buenos Aires), des médias locaux avaient frémi de rumeurs de divorce, rapportant que l'Espagnole Beatriz, native d'Alicante, n'était pas encline à abandonner la Méditerranée pour l'Amérique latine et que David devait faire un déplacement à Monaco dans le cadre de la procédure, deux ans seulement après avoir renouvelé à Las Vegas les voeux de leur mariage célébré en 2000. Le couple a-t-il finalement surmonté cette crise ? N'y en a-t-il jamais eu ? S'est-il réconcilié après-coup ?

Quoi qu'il en soit, David Trezeguet, qui publiait en 2016 son autobiographie Bleu ciel, et Beatriz avancent de toute évidence main dans la main, au propre comme au figuré, ainsi qu'on a pu le constater à la faveur de leur apparition sur le Corso Venezia, fameuse artère milanaise où les plus grandes maisons de mode ont pignon sur rue. Ils auront pu apprécier ensemble l'atmosphère du défilé Trussardi, qui a présenté une collection naturellement très marquée par le cuir, matière de prédilection de la marque italienne centenaire depuis ses débuts de gantière en 1911. PDG de la griffe qui fournit les tenues officielles à la ville des joueurs de la Juve (d'où la présence de l'ambassadeur Trezeguet), Tomaso Trussardi était évidemment présent, accompagné de son épouse bien connue des téléspectateurs transalpins, la très glamour présentatrice Michelle Hunziker. Gageons qu'il aura aimé le clin d'oeil à l'emblème de la marque que sa soeur Gaia Trussardi, directrice de la création, a adressé en faisant défiler des lévriers.