David Villa et sa famille virés de leur appartement à New York !

Comme d'autres très grands noms du foot avant lui, tels Thierry Henry, David Beckham ou encore Steven Gerrard, David Villa a fait le choix d'une fin de carrière aux États-Unis, en MLS, le championnat américain de soccer.

Capitaine du New York City FC, franchise nouvellement créée en 2015 dont il fut le premier joueur annoncé (et pas le moindre !), l'international espagnol (97 sélections, 59 buts) a réussi son pari personnel, tirant son équipe vers le haut avec 18 buts lors de la saison 2015-2016 et décrochant une place pour le All-Star Game. À 35 ans, le bonheur à Big Apple... ou presque.

L'ancien goleador de Valence, du FC Barcelone et de l'Atletico Madrid vient en effet de vivre une mésaventure, rapportée par le New York Post : l'appartement de rêve qu'il occupait avec sa femme et leurs trois enfants sur Riverside Boulevard dans l'Upper West Side a été vendu, et la petite famille s'est retrouvée mise à la porte ! Le bien était précédemment la propriété du songwriter norvégien Mikkel Eriksen, moitié du duo Stargate qui a pourvu en tubes Rihanna (Take a Bow, Rude Boy, Only Girl, S&M, Diamonds...), Beyoncé (Irreplaceable, Beautiful Liar) ou encore Selena Gomez (Same Old Love), et a été acquis par le PDG du site CheapOAir.com (voyagiste discount), Sam Jain, pour 8,4 millions de dollars. Or, ce dernier a bien l'intention d'emménager dans l'appartement de cinq chambres (et autant de salles d'eau) tout proche du Met et du Lincoln Center avec vue imprenable sur l'Hudson. Résultat : la famille Villa a été priée de plier bagages.

Un désagrément auquel le club de l'Espagnol, tout juste rentré d'une tournée en Asie avec son académie de football, devrait remédier. On imagine que David Villa, Patricia et leurs enfants Zaida, Olaya et Luca n'auront ni à rester à la rue ni à se plaindre de leur nouveau home, sweet home.