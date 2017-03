Décès de Jean-Christophe Averty, figure incontournable de la télévision

C'est une terrible nouvelle pour le monde de la télévision. Jean-Christophe Averty, homme incontournable de la petite lucarne et de la radio, est décédé. L'auteur-réalisateur et producteur qui a signé plus de cinq cents émission,s est mort samedi 4 mars, à l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.

Revendiquant la double filiation de la pataphysique et du surréalisme, et défendant "un art de l'imagination", Jean-Christophe Averty a débuté sa carrière dans les années 1950 et s'est fait remarquer une dizaine d'années plus tard avec Les Raisins verts, une émission provocante, puis avec Douches écossaises, Au risque de vous déplaire ou Show effroi.

Jean-Christophe Averty a révolutionné le petit écran dans les années 1960 et 1970 en réalisant des émissions dans lesquelles il mettait en images les plus grands chanteurs francophones dont Gilbert Bécaud, Georges Brassens, Julien Clerc, Dalida, Léo Ferré, Serge Gainsbourg, France Gall, Juliette Gréco, Françoise Hardy, Johnny Hallyday, Gérard Manset, Guy Marchand, Yves Montand, Tino Rossi ou Sylvie Vartan.

Si tous les artistes se bousculaient à la porte de Jean-Christophe Averty c'est parce qu'il a été un des pionniers dans l'utilisation de la vidéo et de l'incrustation de personnages filmés dans un décor dessiné. D'ailleurs, en 1969, il a réalisé le téléfilm Le Songe d'une nuit d'été, premier film complet en incrustation où des vedettes comme Claude Jade, Christine Delaroche et Jean-Claude Drouot jouaient sur un plateau nu.

Jean-Christophe Averty, qui a reçu en 1964 le Grand Prix international de la télévision, a également animé à la radio, durant près de trente ans sur France Inter, puis sur France Culture, l'émission Les Cinglés du music-hall.

En 2012, cet avant-gardiste a confié la conservation et la sauvegarde des droits de l'ensemble de ses oeuvres télévisuelles et radiophoniques à l'Ina, soit près d'un millier d'émissions télévisées !