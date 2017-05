Delphine Depardieu : La nièce de Gérard brille avec son amoureux à Djerba !

Pour son rendez-vous baptisé "l'Escapade des Stars", le Radisson Blu à Djerba en Tunisie a accueilli plusieurs personnalités en son sein le 30 avril. De quoi ravir l'ambassadrice du lieu, Martine Vidal. Au cours de l'événement, l'animateur Bernard Montiel a eu le plaisir de souffler ses 60 bougies !

Parmi la liste des convives de la fête, on peut citer également les acteurs Pascal Demolon, Tewfik Jallab, Hugo Becker et Bernard Menez, les réalisateurs Olivier Casas et Thierry Binisti, les chanteurs Gregory Bakian, Côme et Haylen ou encore Xavier Vidal et Delphine Depardieu. Cette dernière a posé avec son compagnon, Charles. Elle écrit là manifestement un nouveau chapitre de sa vie amoureuse puisqu'en 2015, elle annonçait préparer son mariage avec un comédien, Clément Naslin.

Tout roule pour la nièce de Gérard Depardieu. Dans sa vie privée avec son amoureux, comme dans sa carrière. La comédienne a en effet été nommée cette année aux Molière dans la catégorie révélation féminine, pour Le Dernier Baiser de Mozart d'Alain Teulié. Cette année, on pouvait la voir également dans L'Aigle à deux têtes. Adaptation de l'oeuvre de Jean Cocteau, au côté d'Alexis Moncorgé (petit-fils de Jean Gabin). Un beau parcours pour une jeune femme qui n'a pas été épargnée par la vie avec une enfance marquée par les difficultés financières de son père et le décès prématuré de sa mère.