Delphine Wespiser : Bronzée en bikini, l'ex-Miss est trop canon !

Décidément, les stars du monde entier ont pris la poudre d'escampette depuis quelques semaines... Après Charlotte McKinney récemment vue sur la plage de Los Angeles, Bar Refaeli qui prend du bon temps avant son accouchement ou encore Sylvie Tellier qui joue les mamans canon en bikini, c'est au tour de Miss France 2012 de flâner au soleil.

Delphine Wespiser a en effet pris le large et c'est sous le soleil qu'elle s'est récemment immortalisée sur son compte Instagram. Des clichés la montrent au naturel, moulée dans un petit bikini blanc sexy durant ces jours de repos non loin du fort Boyard.

Exit son look de juge Blanche ou Rouge dans la célèbre émission des étés de France 2, la reine de beauté devenue animatrice sur la chaîne régionale Alsace20 est partie s'offrir quelques jours de répit avant la reprise des tournages de Fort Boyard.

"Après les tournages sur le fort, on profite des couchers de soleil", annonce la jolie rousse aux reflets rouges. On peut supposer qu'elle a posé ses valises non loin du lieu de tournage et qu'il y fait un temps radieux. Et à la voir dans son maillot de bain deux-pièces dangereusement sexy, cette petite pause semble lui réussir. 100% caliente, l'adepte des selfies au naturel s'est de nouveau montrée sans maquillage pour poser sur une plage de galets où elle a fait monter la température en moins de deux.

"Tellement craquante", "sublime", "parfaite" ou encore "très jolie", ont noté les followers dans les commentaires du cliché de la jeune femme. On ne peut que leur donner raison !