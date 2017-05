Sylvie Tellier, maman canon en bikini : Sa petite Margaux l'imite à merveille

S'il n'est pas rare que les dernières Miss France fassent sensation en bikini sur les plages du monde entier, Sylvie Tellier, Miss France 2002 et désormais directrice de la société Miss France, n'hésite jamais à prouver qu'elle n'a strictement rien à envier à ces petites jeunettes.

Samedi 27 mai, alors qu'elle profitait d'un soleil de plomb depuis les Sables-d'Olonne, Sylvie Tellier (qui vient justement de fêter ses 39 ans en bord de mer) a effectivement exhibé son corps de sirène alors qu'elle marchait dans les vaguelettes de l'océan Atlantique avec sa petite Margaux (3 ans) à ses côtés. Pour l'occasion, mère et fille avaient d'ailleurs opté pour deux maillots de bains assortis !

"Cultiver la ressemblance #mereetfille #weekendalamer #lessablesdolonne #maillotdebain #mode #instafamily", a indiqué Sylvie Tellier en légende du cliché complice. Et ses abonnés de réagir aussitôt : "Trop belle cette photo. T'es la meilleure, je t'adore trop !", "Joli le maillot de bain comme maman", "La belle et grande sirène accompagnant la mignonne petite sirène", "Vous êtes à croquer, Sylvie !" Un cliché qui a tout de même recueilli plus de 11 000 like !

Dimanche 28 mai, c'est un autre duo qui était mis à l'honneur puisque c'est cette fois en publiant une photo avec sa maman à elle (mais aussi avec ses soeurs) que l'ex-Miss France a provoqué de nombreuses réactions enthousiastes. "Parce que tu as fait de nous les femmes que nous sommes... Avec tout notre amour <3 Bonne fête maman !", a commenté Sylvie Tellier.