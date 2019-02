Demain nous appartient : La fille d'un acteur et réalisateur connu au casting !

Il y a quelques semaines, la nouvelle du départ de Lorie Pester de la série Demain nous appartient (TF1) a choqué de nombreux dans de la série. Très vite, ils ont appris qu'un bébé allait débarquer dans l'intrigue avec de nouveaux personnages. On en sait plus aujourd'hui !

La femme d'Arnaud Molina va en effet arriver des États-Unis sans savoir que son mari a dans l'idée de divorcer. Et ce n'est pas n'importe qui qui va jouer ce rôle. Samantha Rénier (44 ans), qui n'est autre que la fille d'Yves Rénier (76 ans), a été choisie. Yves Rénier est le visage phare de la série Commissaire Moulin (il a joué dans plus de 70 épisodes), il a été vu dans Marie Pervenche, Dolmen et Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi qu'il a d'ailleurs réalisé.

Samantha Rénier a tourné pendant six ans dans Commissaire Moulin – elle était Marie –, a joué de 2002 à 2016 dans Famille d'accueil (Juliette Ferrière) mais aussi dans Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi.

Yves Rénier qui vit depuis plus de vingt ans avec Karin a eu deux enfants avec elle, Jules (21 ans) et Oscar (18 ans). D'une précédente union, il a eu Samantha Rénier et Lola Zidi-Rénier (32 ans). Et s'il est très proche de ses fils, l'acteur-réalisateur l'est beaucoup moins de ses filles. "Je n'ai élevé Samantha que jusqu'à l'âge de 4 ans. Quant à Lola, je n'ai jamais partagé la vie de sa mère. On commence d'ailleurs seulement à avoir une vraie complicité tous les deux", avait-il révélé au magazine Gala en 2018.