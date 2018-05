Demain nous appartient : Un célèbre acteur débarque dans la série !

TF1 n'a pas fini de nous surprendre avec Demain nous appartient, son feuilleton quotidien. Rencontrant un vif succès, le show – qui relate notamment les aventures du couple Delcourt (duo formé par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur) – va se décliner à une intrigue estivale pour fêter son premier anniversaire. Pour cette grande occasion, un célèbre acteur rejoindra le casting ainsi qu'une comédienne.

Ce sont nos confrères de Télé Loisirs qui ont dévoilé la nouvelle ce 24 mai 2018. Après Patrick Fiori, c'est donc au tour de Bruno Madinier de faire son entrée. L'acteur de 58 ans est d'ailleurs un grand habitué du petit écran. Il a notamment joué dans Le Bleu de l'océan, Les Cordier, juge et flic, Mes amis, mes amours, mes emmerdes et surtout dans Dolmen, où il donnait la réplique à Ingrid Chauvin. Treize ans plus tard, les deux comédiens se retrouveront sur TF1.

Pour l'occasion, Bruno Madinier se glissera dans la peau d'un écrivain, ancien amour de Chloé (incarnée par Ingrid Chauvin). Il sera en couple avec une jeune femme interprétée par une autre star du petit écran : Vanessa Demouy. Elle avait marqué les années 1990 avec ses rôles dans Classe mannequin, Coeurs Caraïbes et Aventures Caraïbes. Une chose est sûre, les téléspectateurs de TF1 ne vont pas s'ennuyer cet été !