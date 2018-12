Demi Lovato au naturel : Après son overdose, elle remonte doucement la pente...

Demi Lovato va bien mieux. Près de cinq mois après l'overdose qui a failli lui coûter la vie, et alors qu'elle est sortie de rehab il y a quelques semaines, la chanteuse de 26 ans poursuit son chemin vers la guérison et réapprend à se ménager. Preuve en est avec sa dernière photo publiée sur les réseaux sociaux !

Mardi 4 décembre 2018, l'interprète de Sorry Not Sorry s'est effectivement emparée de sa page Instagram pour publier un rare selfie. Demi Lovato y apparaît très jolie au naturel, vêtue d'un kimono blanc à l'issue d'une session d'exercices. Elle révèle s'être ainsi éclatée au ju-jitsu, sport de combat qu'elle pratique depuis plusieurs années, elle qui est désormais ceinture bleue. "Ne jamais abandonner", a-t-elle ajouté en hashtag.